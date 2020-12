Ponte delle Filande, sottoscritto il contratto con l’impresa appaltatrice per l’avvio dei lavori (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato sottoscritto il contratto tra la Provincia e l’impresa che si è aggiudicata l’appalto per l’esecuzione dei lavori per la costruzione del nuovo Ponte delle Filande nel territorio del Comune di Atripalda. A breve si procederà alla consegna del cantiere alla ditta “Albergo Appalti srl” che ha sede a Matera. Nelle scorse settimane l’ente ha acquisito la disponibilità dei suoli, con la procedura dell’occupazione d’urgenza, al fine di poter arrivare all’apertura del cantiere dopo una periodo di stop determinato da problemi di carattere burocratico. “Nei prossimi giorni verranno programmati degli incontri operativi per avviare l’intervento per il quale la Provincia ha previsto un investimento complessivo di circa un milione di euro – ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ statoiltra la Provincia eche si è aggiudicata l’appalto per l’esecuzione deiper la costruzione del nuovonel territorio del Comune di Atripalda. A breve si procederà alla consegna del cantiere alla ditta “Albergo Appalti srl” che ha sede a Matera. Nelle scorse settimane l’ente ha acquisito la disponibilità dei suoli, con la procedura dell’occupazione d’urgenza, al fine di poter arrivare all’apertura del cantiere dopo una periodo di stop determinato da problemi di carattere burocratico. “Nei prossimi giorni verranno programmati degli incontri operativi per avviare l’intervento per il quale la Provincia ha previsto un investimento complessivo di circa un milione di euro – ...

