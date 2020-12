Polveriera Torino | due casi nello spogliatoio La posizione di Giampaolo e la partita contro il Bologna

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 19 dicembre 2020) E’ uno dei periodo peggiori deldegli ultimi anni, adesso deve fare i conti con alcuni, da Sirigu a Izzo fino a. Il disastro dei granata va avanti ormai da diversi mesi, è iniziato poco prima del lockdown e si è confermato anche in questa prima parte della stagione: il rendimento in termini di punti e prestazioni è stato da ultimo posto in classifica. Il presidente Cairo ha tentato la carta del cambio di allenatore, la mossa però non ha portato gli effetti sperati, anzi la condizione è addirittura peggiorata. Ilha vinto una sola volta su dodici partite e occupa l’ultimo posto della classifica con il Crotone. ISirigu e Izzo Sirigu (Photo by Marco Luzzan/Getty Images)Ilpuò contare su tre calciatori in grado di fare la differenza: Sirigu, Izzo e ...