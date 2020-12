Pirlo: “Soddisfatti della gara di oggi. Morata non mi sorprende, era la nostra prima scelta in estate” (Di domenica 20 dicembre 2020) Andrea Pirlo ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo della sua Juve sul Parma:“Ronaldo? Era arrabbiato perché aveva sbagliato un rigore ma ha avuto pochi giorni per pensarci e si è preparato per oggi e ha dimostrato di voler far gol”. Cosa prova dopo questa partita?“E’ una soddisfazione. Non eravamo contenti dopo mercoledì, il risultato ci faceva recriminare e il risultato di oggi ci ha fatto riprendere nel migliore dei modi”. E’ la Juve che voleva?“Questa sera dovevamo riprendere il nostro cammino, siamo in un buon momento, volevamo vincere e fare gol con gli attaccanti, sia con Ronaldo che con Morata, Abbiamo fatto una buona partita, una partita di collettivo e l’abbiamo fatto bene”. Dopo cinque mesi questa è la Juve che si avvicina al tuo pensiero?“Piano piano stiamo raggiungendo ciò ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 dicembre 2020) Andreaha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successosua Juve sul Parma:“Ronaldo? Era arrabbiato perché aveva sbagliato un rigore ma ha avuto pochi giorni per pensarci e si è preparato pere ha dimostrato di voler far gol”. Cosa prova dopo questa partita?“E’ una soddisfazione. Non eravamo contenti dopo mercoledì, il risultato ci faceva recriminare e il risultato dici ha fatto riprendere nel migliore dei modi”. E’ la Juve che voleva?“Questa sera dovevamo riprendere il nostro cammino, siamo in un buon momento, volevamo vincere e fare gol con gli attaccanti, sia con Ronaldo che con, Abbiamo fatto una buona partita, una partita di collettivo e l’abbiamo fatto bene”. Dopo cinque mesi questa è la Juve che si avvicina al tuo pensiero?“Piano piano stiamo raggiungendo ciò ...

