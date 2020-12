Piero Angela a Repubblica: “Mi Vaccinerò ma Capisco Chi Ha Paura di Iniettarselo” (Di sabato 19 dicembre 2020) “Dopo medici e infermieri dovrebbe toccare ai vecchietti, categoria nella quale rientriamo io e mia moglie. Ci vaccineremo appena possibile, sperando che funzioni”. Piero Angela a Repubblica dichiara che è convinto di vaccinarsi perché, ancora una volta, si fida della scienza. “Sono stati realizzati da case farmaceutiche importanti, che hanno realizzato in passato medicine utilissime Leggi su youreduaction (Di sabato 19 dicembre 2020) “Dopo medici e infermieri dovrebbe toccare ai vecchietti, categoria nella quale rientriamo io e mia moglie. Ci vaccineremo appena possibile, sperando che funzioni”.dichiara che è convinto di vaccinarsi perché, ancora una volta, si fida della scienza. “Sono stati realizzati da case farmaceutiche importanti, che hanno realizzato in passato medicine utilissime

HuffPostItalia : Piero Angela: 'Io e mia moglie ci vaccineremo prima possibile. Mi fido. Tutti dovrebbero farlo' - fanpage : 'A Natale mia moglie e io ceneremo da soli: sul tavolo un tablet e il resto della famiglia collegata via Skype'. L'… - RaiNews : 'Io farò il vaccino convintamente, bisogna ritornare a fidarsi degli scienziati' così Piero Angela intervistato da… - AleSalvi12 : Piero Angela: bisogna temere il Covid-19, non il vaccino - Emma26184968 : RT @iltrumpo: Piero Angela (92 anni) torna in tv con il nuovo programma “Prepararsi per il futuro” Per me quello che ha preso il signor Ang… -