Peter Lamont: morto a 91 anni lo scenografo di Titanic e dei film di 007 Peter Lamont è morto il 18 dicembre 2020 all'età di 91 anni: lo scenografo ha raggiunto la notorietà lavorando sui set di Titanic e molti film della saga di 007 Peter Lamont è morto il 18 dicembre 2020 all'età di 91 anni. Nominato quattro volte ai Premi Oscar, Lamont lo ha vinto nel 1998 per aver lavorato alla scenografia di Titanic, campione di incassi diretto da James Cameron. Insieme al suo collaboratore Peter Ford, Lamont può essere considerato come il responsabile del lavoro estetico alla base di ogni film su James Bond da Goldfinger fino a Casino Royale.

