Pescara-Brescia: formazioni e dove vederla

Pescara-Brescia è un match di Serie B che si giocherà martedì 22 dicembre alle ore 19.00. Si tratta dell'ultima partita del 2020, il Pescara è reduce da una non facile partita contro il Monza, finita 3-2 per gli abruzzesi. Il Brescia viaggia anch'esso a gonfie vele dopo la prova di forza contro la Reggiana. Ci aspettiamo una partita combattuta tra due squadre che vogliono tornare a macinare punti.

Come arrivano le formazioni

Qui Pescara

Il Pescara arriva alla partita dell'Adriatico pieno di aspettative. Certo, la prova di Monza non è stata brillantissima, c'è voluta la zampata di Bocchetti al 90? per sistemare una partita che sembrava indirizzata al pareggio. Ma la squadra è in salute e contro il Brescia cercherà tutti gli stratagemmi ...

