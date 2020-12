Perseguita per 11 anni i due anziani vicini di casa: fermato stalker di Ortona (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo anni di persecuzioni sembra arrivata la fine di un incubo per due anziani coniugi di Ortona. Erano stanchi di subire le angherie del loro vicino D.M.T., imprenditore agricolo 45enne già noto alla ... Leggi su chietitoday (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopodi persecuzioni sembra arrivata la fine di un incubo per dueconiugi di. Erano stanchi di subire le angherie del loro vicino D.M.T., imprenditore agricolo 45enne già noto alla ...

