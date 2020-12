Perché la posta in gioco è troppo alta per non chiudere a Natale, Arcuri: «Piano vaccini a rischio se a gennaio ci sarà la terza ondata» (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Commissario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, non nasconde preoccupazione. Il Piano vaccini, che dovrebbe cominciare tra meno di dieci giorni, il 27 dicembre, potrebbe saltare nel caso in cui a gennaio dovesse esserci una terza ondata: «Sarebbe davvero complicato iniziare la più grande campagna di vaccinazione di massa di sempre nel corso della terza ondata. Dobbiamo fare tutti tutto il possibile per evitarla». Infatti, spiega in un’intervista a Repubblica, «se ci sono problemi di mobilità delle persone, non è facile organizzare la somministrazione». I contagi di Coronavirus, tra l’altro, «dovranno essere almeno calmierati, se non azzerati» per puntare all’immunità di gregge. Altrimenti ogni sforzo sarà ... Leggi su open.online (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Commissario per l’emergenza Covid, Domenico, non nasconde preoccupazione. Il, che dovrebbe cominciare tra meno di dieci giorni, il 27 dicembre, potrebbe sre nel caso in cui adovesse esserci una: «Sarebbe davvero complicato iniziare la più grande campagna di vaccinazione di massa di sempre nel corso della. Dobbiamo fare tutti tutto il possibile per evitarla». Infatti, spiega in un’intervista a Repubblica, «se ci sono problemi di mobilità delle persone, non è facile organizzare la somministrazione». I contagi di Coronavirus, tra l’altro, «dovranno essere almeno calmierati, se non azzerati» per puntare all’immunità di gregge. Altrimenti ogni sforzo...

itsgiuliar : Quindi Tommaso in down perchè: -avrebbe visto nella story di Lazzaro un invito ad abbandonare essendo che lui non… - botero1960 : @fuscomarina @GiovanniLongar2 Puoi chiedere alla persona di cancellare il post. Oppure replichi dicendo che non cor… - Playtoro1984 : @LucaParry85 La.domanda.giusta è perché fanno ancora posta per te? - salvino63144468 : @PosteSpedizioni Giorno, ho spedito in Inghilterra un pacco il 27 nov che risulta ancora in transito in milano. in… - antofix : dice posta 4 album usciti (e io ho inteso anche posseduti) quando avevi 14 anni ed eccolo il mio Novecento in provi… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché posta Attacco hacker all’Istituto dei ciechi: «Colpiti disabili e minori, proprio a Natale» Corriere Milano