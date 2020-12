Perché Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono lasciati? “Mi ha spaccato il cuore” (Di sabato 19 dicembre 2020) Antonella Elia, oggi ospite di Verissimo, ha confermato la fine della storia d’amore con Pietro Delle Piane ed ha ammesso che non potrebbe mai tornare insieme a lui. A Silvia Toffanin, l’opinionista del GF Vip si è confidata parlando a lungo dell’importante storia durata quasi due anni con Pietro e della decisione, a quanto pare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 19 dicembre 2020), oggi ospite di Verissimo, ha confermato la fine della storia d’amore coned ha ammesso che non potrebbe mai tornare insieme a lui. A Silvia Toffanin, l’opinionista del GF Vip si è confidata parlando a lungo dell’importante storia durata quasi due anni cone della decisione, a quanto pare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Perché Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono lasciati? Lei interviene #gfvip #verissimo - waldauseyes : @shippermancata Che ha detto Antonella? Perché l'ha menzionato? ?? - julalbx : @kat_shadow83 @martiraranans Io non penso perchè se ci fate caso Francesco e Tommaso sono stati tutelati molto di p… - DigerossRoss : @guenda_ggoria anche tu sei stata poco incisiva, le scuse non avresti dovuto accettarle, anche e soprattutto, perch… - MartinaPotter04 : RT @polp_ettaa: croccantino che: io in puntata ho cercato di prendere parola ma ovviamente... *fa segno che nessuno lo ha cagato* sempre c… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Antonella Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera