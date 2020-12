Per avere Draghi la politica si compatti. Il Decreto Natale? Un pasticcio. Parla Anzaldi (Iv) (Di sabato 19 dicembre 2020) L’Italia chiama Mario Draghi. Al comando del Paese, da quello che emerge dal sondaggio Swg, gli italiani vorrebbero l’ex presidente della Bce al posto di Giuseppe Conte. Rispetto a giugno, infatti, mentre l’indice di gradimento sul premier scende di sette punti, quello di Draghi sale. “Ma ancora è poco, se Draghi avesse anche solo vagamente paventato l’ipotesi di accettare l’incarico di primo ministro, l’indice di gradimento sarebbe schizzato alle stelle”. Ne è sicuro l’esponente di Italia Viva Michele Anzaldi che osserva: “Fino ad oggi la linea dell’ex presidente della Banca Centrale Europea è stata attendista. Si tratta più che altro di una boutade, o forse di una speranza di una parte di politica (oltre che di una parte di popolo) quella di averlo come capo del governo. Ma, concretamente, non si è ... Leggi su formiche (Di sabato 19 dicembre 2020) L’Italia chiama Mario. Al comando del Paese, da quello che emerge dal sondaggio Swg, gli italiani vorrebbero l’ex presidente della Bce al posto di Giuseppe Conte. Rispetto a giugno, infatti, mentre l’indice di gradimento sul premier scende di sette punti, quello disale. “Ma ancora è poco, seavesse anche solo vagamente paventato l’ipotesi di accettare l’incarico di primo ministro, l’indice di gradimento sarebbe schizzato alle stelle”. Ne è sicuro l’esponente di Italia Viva Micheleche osserva: “Fino ad oggi la linea dell’ex presidente della Banca Centrale Europea è stata attendista. Si tratta più che altro di una boutade, o forse di una speranza di una parte di(oltre che di una parte di popolo) quella di averlo come capo del governo. Ma, concretamente, non si è ...

