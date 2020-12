Pellegrini | “Paura per la famiglia quando ho preso il Covid Vaccino? Mi fido dei medici”

Leggi su golssip

(Di sabato 19 dicembre 2020) Lorenzo, nel corso di un'intervista concessa al Corriere della Sera, ha ripercorso i giorni in cui ha dovuto affrontare il contagio da: "ho saputo che l'avevaDzeko ho pensato: ci siamo! Passiamo insiemeun sacco di tempo.per la mia. Ma l'abbiamoin modo lieve. Il? Midei. Non so se sono immunizzato e per quanto tempo. In ogni caso ci sono delle priorità". Golssip.