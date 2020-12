Pellé gol e coppa di Cina. Battuta la squadra di Suning in finale (Di sabato 19 dicembre 2020) Lo Shandong Luneng ha vinto la FA Cup cinese contro il Jangsu Suning, il club del proprietario dell’Inter che nemmeno un mese fa aveva vinto il campionato. Lo Shandong si è imposto per 2-0. Protagonista della coppa di Cina è stato Graziano Pellè. L’attaccante italiano ha segnato il secondo gol dopo il vantaggio siglato Wang Tong al 49?. Il Suning, privo delle sue stelle Eder e Texeira, ha perso l’occasione di fare il double, dopo aver vinto qualche settimana fa il campionato cinese. Pellé ora potrebbe anche decidere di lasciare la Cina e tornare in Italia. Vista l’imposizione del tetto salariale per i club, molti contratti milionari saranno abbassati, tra cui quello di Pellè che presto potrà tornare in Serie A. Foto: SHANDONG TWITTER L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 dicembre 2020) Lo Shandong Luneng ha vinto la FA Cup cinese contro il Jangsu, il club del proprietario dell’Inter che nemmeno un mese fa aveva vinto il campionato. Lo Shandong si è imposto per 2-0. Protagonista delladiè stato Graziano Pellè. L’attaccante italiano ha segnato il secondo gol dopo il vantaggio siglato Wang Tong al 49?. Il, privo delle sue stelle Eder e Texeira, ha perso l’occasione di fare il double, dopo aver vinto qualche settimana fa il campionato cinese.ora potrebbe anche decidere di lasciare lae tornare in Italia. Vista l’imposizione del tetto salariale per i club, molti contratti milionari saranno abbassati, tra cui quello di Pellè che presto potrà tornare in Serie A. Foto: SHANDONG TWITTER L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

