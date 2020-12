Patrizia Pellegrino | età | altezza | peso | primo e secondo marito | 2 figli e figlio adottivo | compagno

Leggi su tuttivip

(Di sabato 19 dicembre 2020) Il mondo dello spettacolo è sempre stato la sua passione sin da ragazza,ha esordito al cinema nel film Onore e Guapparia di Tiziano Longo (1977). Dopo quello sul grande schermo, il debutto televisivo è arrivato nel 1981 come co-conduttrice del programma Gran Canal. Da quel momento il pubblico italiano ha iniziato ad amarla, ma oggi che fine ha fatto e cosa combina? Una delle trasmissioni che la rappresentano maggiormente, almeno agli occhi dei telespettatori, è Sereno Variabile di cui è stata il volto per ben cinque anni. Tra le tante altre esperienze lavorative è anche stata una frizzantina e pungente opinionista in più di un salotto televisivo e ancora oggi si dedica al teatro. La sua storia personale è molto interessante, cerchiamo di conoscerla meglio.oggi, vita ...