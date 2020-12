Parrucchieri ed estetisti chiudono? Ecco quali attività rimarranno aperte (Di sabato 19 dicembre 2020) Arriva il decreto di Natale, con nuove regole per negozi, bar e ristoranti. «C’è forte preoccupazione degli esperti che anche la nostra curva dei contagi possa subire un’impennata nel periodo delle feste», ha detto il premier Giuseppe Conte. Si temono gli assembramenti in strada per lo shopping e le code davanti ai negozi, i brindisi al bar e le cene di famiglia al ristorante, da qui la creazione di una zona rossa per tutta l’Italia nei giorni festivi e prefestivi fino all’Epifania, con punti vendita e locali chiusi. Ma non tutte le saracinesche resteranno abbassate. Ecco la mappa delle attività aperte e chiuse nei giorni di zona rossa, arancione (28, 29,30 dicembre e 4 gennaio) e gialla (21, 22, 23 dicembre). FASCE ORARIE Quando scatterà la zona rossa resteranno comunque aperti i negozi di beni alimentari e di prima necessità, ... Leggi su howtodofor (Di sabato 19 dicembre 2020) Arriva il decreto di Natale, con nuove regole per negozi, bar e ristoranti. «C’è forte preoccupazione degli esperti che anche la nostra curva dei contagi possa subire un’impennata nel periodo delle feste», ha detto il premier Giuseppe Conte. Si temono gli assembramenti in strada per lo shopping e le code davanti ai negozi, i brindisi al bar e le cene di famiglia al ristorante, da qui la creazione di una zona rossa per tutta l’Italia nei giorni festivi e prefestivi fino all’Epifania, con punti vendita e locali chiusi. Ma non tutte le saracinesche resteranno abbassate.la mappa dellee chiuse nei giorni di zona rossa, arancione (28, 29,30 dicembre e 4 gennaio) e gialla (21, 22, 23 dicembre). FASCE ORARIE Quando scatterà la zona rossa resteranno comunque aperti i negozi di beni alimentari e di prima necessità, ...

