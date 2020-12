Parma Juventus probabili formazioni, tornano Buffon e Kulusevski titolari (Di sabato 19 dicembre 2020) Parma Juventus probabili formazioni – Questa sera al Tardini, Parma-Juventus. Terza sfida nel giro di una settimana per i bianconeri, che dopo il pareggio contro l’Atalanta, con una marea di occasioni sprecate, devono tornare alla vittoria. Il Milan sta a +4 mentre l’Inter nell’ultima giornata è salita a -1 dai rossoneri. Bianconeri di Pirlo al terzo posto agganciati dalla Roma di Fonseca. Pressione intorno all’ambiente di Torino, sponda bianconera, con Ronaldo e compagni chiamati alla vittoria per risalire la classifica. Parma Juventus probabili formazioni, chi gioca Nella Juventus si prospetta un corposo turnover, al terzo impegno settimanale. Buffon in porta, mentre Alex Sandro ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 19 dicembre 2020)– Questa sera al Tardini,. Terza sfida nel giro di una settimana per i bianconeri, che dopo il pareggio contro l’Atalanta, con una marea di occasioni sprecate, devono tornare alla vittoria. Il Milan sta a +4 mentre l’Inter nell’ultima giornata è salita a -1 dai rossoneri. Bianconeri di Pirlo al terzo posto agganciati dalla Roma di Fonseca. Pressione intorno all’ambiente di Torino, sponda bianconera, con Ronaldo e compagni chiamati alla vittoria per risalire la classifica., chi gioca Nellasi prospetta un corposo turnover, al terzo impegno settimanale.in porta, mentre Alex Sandro ...

romeoagresti : #Juventus: #Dybala non farà parte della lista dei convocati per la trasferta di Parma a causa di un affaticamento m… - juventusfc : ?? «Il Parma è una squadra in crescita. Servirà massima attenzione» Mister @Pirlo_official presenta #ParmaJuve L'… - romeoagresti : #Juventus: #Arthur, a causa della forte contusione alla coscia destra rimediata contro l’Atalanta, non è stato conv… - Notiziedi_it : Parma-Juventus, ore 20.45: le probabili formazioni - shollychei : @iambolar Forza mental health, avoid Parma v Juventus -