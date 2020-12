Parma-Juventus | Probabili formazioni, out Dybala | Precedenti | Curiosità (Di sabato 19 dicembre 2020) Alle 20.45 al “Tardini” la sfida che può avvicinare i bianconeri alla vetta. formazioni Parma-Juve: gli ex Buffon e Kulusevski ritroveranno da avversari la maglia crociata. Non ci sarà Dybala Qualche novità in casa bianconera dopo l’1-1 contro l’Atalanta nel tentativo di accorciare il -4 dal Milan capolista: in casa Juve, tanto per cominciare, non L'articolo Parma-Juventus Probabili formazioni, out Dybala Precedenti Curiosità proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 dicembre 2020) Alle 20.45 al “Tardini” la sfida che può avvicinare i bianconeri alla vetta.-Juve: gli ex Buffon e Kulusevski ritroveranno da avversari la maglia crociata. Non ci saràQualche novità in casa bianconera dopo l’1-1 contro l’Atalanta nel tentativo di accorciare il -4 dal Milan capolista: in casa Juve, tanto per cominciare, non L'articolo, outproviene da www.meteoweek.com.

romeoagresti : #Juventus: #Dybala non farà parte della lista dei convocati per la trasferta di Parma a causa di un affaticamento m… - juventusfc : ?? «Il Parma è una squadra in crescita. Servirà massima attenzione» Mister @Pirlo_official presenta #ParmaJuve L'… - romeoagresti : #Juventus: #Arthur, a causa della forte contusione alla coscia destra rimediata contro l’Atalanta, non è stato conv… - ItalianoCalcio : 3 Serie A games today: ?? | Fiorentina-Verona ?? | Sampdoria-Crotone ?? | Parma-Juventus - junews24com : L'inizio del mito: perché Parma-Juve sarà sempre speciale per Buffon - -