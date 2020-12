Parma-Juventus, Pirlo: “Vittoria importante, ripreso nostro cammino. Morata? Può fare qualsiasi cosa” (Di domenica 20 dicembre 2020) La Juventus espugna il "Tardini".Successo esterno dei bianconeri che travolgono il Parma a "Tardini" con un sonoro 0-4, volando così al secondo posto in classifica a -1 punto dal Milan. Un successo analizzato al triplice fischio dal tecnico bianconero, Andrea Pirlo, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la convincente Vittoria sul Parma.“E’ una soddisfazione. Non eravamo contenti dopo mercoledì, il risultato ci faceva recriminare e il risultato di oggi ci ha fatto riprendere nel migliore dei modi. Questa sera dovevamo riprendere il nostro cammino, siamo in un buon momento, volevamo vincere e fare gol con gli attaccanti, sia con Ronaldo che con Morata. Abbiamo fatto una buona partita, una partita di collettivo e l’abbiamo fatto ... Leggi su mediagol (Di domenica 20 dicembre 2020) Laespugna il "Tardini".Successo esterno dei bianconeri che travolgono ila "Tardini" con un sonoro 0-4, volando così al secondo posto in classifica a -1 punto dal Milan. Un successo analizzato al triplice fischio dal tecnico bianconero, Andrea, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la convincentesul.“E’ una soddisfazione. Non eravamo contenti dopo mercoledì, il risultato ci faceva recriminare e il risultato di oggi ci ha fatto riprendere nel migliore dei modi. Questa sera dovevamo riprendere il, siamo in un buon momento, volevamo vincere egol con gli attaccanti, sia con Ronaldo che con. Abbiamo fatto una buona partita, una partita di collettivo e l’abbiamo fatto ...

