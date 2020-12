Parma-Juventus, Paratici: “Nostra rosa competitiva. Dybala? Agnelli chiaro, abituati a speculazioni” (Di sabato 19 dicembre 2020) E' tutto pronto per Parma-Juventus.La Juventus fa visita al Parma nella 13ª giornata di Serie A, allo stadio "Tardini". Impegno importante per i bianconeri, intenti a lasciarsi alle spalle "la pareggite", per ritrovare i tre punti e scalare così la classifica. Un obiettivo di cui anche il ds Fabio Paratici, ha parlato ai microfoni di "DAZN" nel pre-gara."Le nostre prestazioni sono in grande crescita, ogni partita miglioriamo. Abbiamo fatto un'ottima partita con l'Atalanta, c'è rammarico perché abbiamo avuto tante occasioni ma i punti li guardiamo alla fine. Noi non giochiamo solo per i due attaccanti, mandiamo tanti giocatori in zona gol: la lucidità deve essere di tutti. La rosa è molto competitiva, quindi siamo tranquilli e andiamo avanti cercando di migliorare ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 dicembre 2020) E' tutto pronto per.Lafa visita alnella 13ª giornata di Serie A, allo stadio "Tardini". Impegno importante per i bianconeri, intenti a lasciarsi alle spalle "la pareggite", per ritrovare i tre punti e scalare così la classifica. Un obiettivo di cui anche il ds Fabio, ha parlato ai microfoni di "DAZN" nel pre-gara."Le nostre prestazioni sono in grande crescita, ogni partita miglioriamo. Abbiamo fatto un'ottima partita con l'Atalanta, c'è rammarico perché abbiamo avuto tante occasioni ma i punti li guardiamo alla fine. Noi non giochiamo solo per i due attaccanti, mandiamo tanti giocatori in zona gol: la lucidità deve essere di tutti. Laè molto, quindi siamo tranquilli e andiamo avanti cercando di migliorare ...

romeoagresti : #Juventus: #Dybala non farà parte della lista dei convocati per la trasferta di Parma a causa di un affaticamento m… - juventusfc : ?? «Il Parma è una squadra in crescita. Servirà massima attenzione» Mister @Pirlo_official presenta #ParmaJuve L'… - romeoagresti : #Juventus: #Arthur, a causa della forte contusione alla coscia destra rimediata contro l’Atalanta, non è stato conv… - ftg_soccer : GOAL! Juventus in Italy Serie A Parma 0-1 Juventus - gabrielemajo : Post Edited: PARMA-JUVENTUS (0-1 parziale primo tempo): LA DIRETTA LIVE A CURA DI ILARIA MAZZONI -