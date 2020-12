Parma-Juventus: le formazioni ufficiali (Di sabato 19 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per Parma-Juventus, anticipo del sabato sera della 13esima giornata di Serie A 2020-21, al Tardini il calcio d’inizio è fissato per le 20.45: Parma (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Sohm, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho. All. Liverani.Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo. Foto: Twitter ufficiale Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per, anticipo del sabato sera della 13esima giornata di Serie A 2020-21, al Tardini il calcio d’inizio è fissato per le 20.45:(4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Sohm, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho. All. Liverani.(4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

romeoagresti : #Juventus: #Dybala non farà parte della lista dei convocati per la trasferta di Parma a causa di un affaticamento m… - juventusfc : ?? «Il Parma è una squadra in crescita. Servirà massima attenzione» Mister @Pirlo_official presenta #ParmaJuve L'… - romeoagresti : #Juventus: #Arthur, a causa della forte contusione alla coscia destra rimediata contro l’Atalanta, non è stato conv… - ModePes33058692 : Parma vs Juventus - Serie A Trasmissione in diretta ??Fare clic qui Collega TV HD?? - goals455 : Parma vs Juventus -