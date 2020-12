Parma-Juventus, Kulusevski: “Pirlo dà grande libertà, in campo ci divertiamo. Lotta scudetto col Milan? Ho la mia idea” (Di domenica 20 dicembre 2020) Successo esterno dei bianconeri che travolgono il Parma a “Tardini” con un sonoro 0-4.La Juventus vola così al secondo posto in classifica a -1 punto dal Milan. Un successo analizzato al triplice fischio dal grande ex della gara autore del primo gol del match, Dejan Kulusevski, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la convincente vittoria nella trasferta emiliana.VIDEO Parma-Juventus, Pirlo cala il poker: gol dell’ex di Kulusevski, doppio CR7, chiude Morata. Guarda le immaginiDi seguito, le dichiarazioni del centrocampista bianconero."Io a Parma ho vinto anche uno scudetto primavera, ero contento di tornare e giocare contro i miei vecchi compagni. Contento di tornare in questo bellissimo stadio".BEL ... Leggi su mediagol (Di domenica 20 dicembre 2020) Successo esterno dei bianconeri che travolgono ila “Tardini” con un sonoro 0-4.Lavola così al secondo posto in classifica a -1 punto dal. Un successo analizzato al triplice fischio dalex della gara autore del primo gol del match, Dejan, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la convincente vittoria nella trasferta emiliana.VIDEOcala il poker: gol dell’ex di, doppio CR7, chiude Morata. Guarda le immaginiDi seguito, le dichiarazioni del centrocampista bianconero."Io aho vinto anche unoprimavera, ero contento di tornare e giocare contro i miei vecchi compagni. Contento di tornare in questo bellissimo stadio".BEL ...

