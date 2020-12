Parma-Juventus, Kulusevski: “Milan capolista? Vedremo chi sarà il migliore” (Di domenica 20 dicembre 2020) “Io come De Bruyne? È fortissimo, voglio diventare forte come lui. Per me è un modello. In questa Juventus è facile giocare, c’è un sistema nuovo, ma voglio integrarmi per aiutare la squadra. Mi piacerebbe giocare liberamente in campo, non ho una posizione preferita“. Così Dejan Kulusevski, autore del primo dei quattro gol della Juventus contro il Parma, ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn. Poi sulle emozioni del ritorno al Tardini: “Qui ho vinto uno Scudetto con l’Atalanta Primavera. Sono stato felice di tornare a giocare contro i miei vecchi compagni. Amo questo stadio e questa città“. E c’è spazio anche per un avvertimento al Milan del connazionale Ibrahimovic: “Vediamo alla fine chi sarà il migliore“. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) “Io come De Bruyne? È fortissimo, voglio diventare forte come lui. Per me è un modello. In questaè facile giocare, c’è un sistema nuovo, ma voglio integrarmi per aiutare la squadra. Mi piacerebbe giocare liberamente in campo, non ho una posizione preferita“. Così Dejan, autore del primo dei quattro gol dellacontro il, ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn. Poi sulle emozioni del ritorno al Tardini: “Qui ho vinto uno Scudetto con l’Atalanta Primavera. Sono stato felice di tornare a giocare contro i miei vecchi compagni. Amo questo stadio e questa città“. E c’è spazio anche per un avvertimento aldel connazionale Ibrahimovic: “Vediamo alla fine chiil“. SportFace.

