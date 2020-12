Parma-Juventus, Buffon: “Ancora troppi alti e bassi, ma felice del risultato. Noi favoriti? Rispondo così” (Di domenica 20 dicembre 2020) La Juventus espugna il "Tardini".Successo esterno dei bianconeri che travolgono il Parma a "Tardini" con un sonoro 0-4, volando così al secondo posto in classifica a -1 punto dal Milan. Un successo analizzato al triplice fischio dall'estremo difensore bianconero, Gianluigi Buffon, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la convincente vittoria sul Parma."Oggi era una partita che dovevamo fare nostra in ogni modo. Adesso abbiamo un calendario che ci permette di affrontare una squadra in difficoltà e dobbiamo farla nostra, perché poi cominciano gli scontri diretti. Sono gare già decisive a fine girone d'andata. Timore che serva Ancora tempo? No, perché abbiamo sempre giocato con grande cuore. Abbiamo recuperato con grande cuore e in un'altra volta ci hanno recuperato al 95'. Il verdetto ... Leggi su mediagol (Di domenica 20 dicembre 2020) Laespugna il "Tardini".Successo esterno dei bianconeri che travolgono ila "Tardini" con un sonoro 0-4, volandoal secondo posto in classifica a -1 punto dal Milan. Un successo analizzato al triplice fischio dall'estremo difensore bianconero, Gianluigi, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la convincente vittoria sul."Oggi era una partita che dovevamo fare nostra in ogni modo. Adesso abbiamo un calendario che ci permette di affrontare una squadra in difficoltà e dobbiamo farla nostra, perché poi cominciano gli scontri diretti. Sono gare già decisive a fine girone d'andata. Timore che servatempo? No, perché abbiamo sempre giocato con grande cuore. Abbiamo recuperato con grande cuore e in un'altra volta ci hanno recuperato al 95'. Il verdetto ...

goal : Cristiano Ronaldo scored twice in Juventus’ rout of Parma ?? #ParmaJuve - romeoagresti : #Juventus: #Dybala non farà parte della lista dei convocati per la trasferta di Parma a causa di un affaticamento m… - juventusfc : ?? «Il Parma è una squadra in crescita. Servirà massima attenzione» Mister @Pirlo_official presenta #ParmaJuve L'… - heartt_8 : RT @goal: Cristiano Ronaldo scored twice in Juventus’ rout of Parma ?? #ParmaJuve - sportli26181512 : Liverani: 'Abbiamo pagato le tre gare ravvicinate. I due gol presi nei primi 45'...': Liverani: 'Abbiamo pagato le… -