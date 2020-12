Parma-Juventus 0-4, Liverani: “Non direi che siamo stati timidi” (Di domenica 20 dicembre 2020) “Non siamo stati timidi. Abbiamo avuto la prima occasione da gol con Kucka e con un miracolo fortunoso di Buffon. Quando si gioca contro queste squadre, bisogna capitalizzare il 100% di quel che si crea. Poi il secondo gol ci ha tagliato le gambe e la squadra ha faticato”. Queste le dichiarazioni di Fabio Liverani dopo la sconfitta per 4-0 subita dal suo Parma contro la Juventus al Tardini. La rete dell’1-0 ha messo in discesa il cammino dei bianconeri: “C’è stata una disattenzione, serve ferocia nelle marcatura. La squadra era posizionata bene ma è mancata concentrazione e la Juventus non perdona. Le tre partite in una settimana sono state costose a livello di energie. Eravamo scarichi e la Juventus era l’avversaria peggiore”. La vittoria per il ... Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) “Non. Abbiamo avuto la prima occasione da gol con Kucka e con un miracolo fortunoso di Buffon. Quando si gioca contro queste squadre, bisogna capitalizzare il 100% di quel che si crea. Poi il secondo gol ci ha tagliato le gambe e la squadra ha faticato”. Queste le dichiarazioni di Fabiodopo la sconfitta per 4-0 subita dal suocontro laal Tardini. La rete dell’1-0 ha messo in discesa il cammino dei bianconeri: “C’è stata una disattenzione, serve ferocia nelle marcatura. La squadra era posizionata bene ma è mancata concentrazione e lanon perdona. Le tre partite in una settimana sono state costose a livello di energie. Eravamo scarichi e laera l’avversaria peggiore”. La vittoria per il ...

