Parma-Juventus 0-4, le pagelle di CalcioWeb: l'accoppiata Morata-Cristiano Ronaldo è uno spettacolo [FOTO] (Di sabato 19 dicembre 2020) Tutto facile per la Juventus nell'anticipo serale della 13esima giornata del campionato di Serie A, non sono mancate le grande emozioni: molto bene la squadra di Andrea Pirlo come emerge dalla pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. I bianconeri hanno convinto nell'arco dei 90 minuti, gli ospiti si sono confermati pericolosi in attacco e concreti anche in fase difensiva. La sfida è già in archivio dopo 26 minuti, le rete sono state realizzate da Kulusevski e Cristiano Ronaldo, in entrambe le occasioni decisivo il lavoro di Alvaro Morata. La squadra di Liverani non è in giornata e nella ripresa la Vecchia Signora trova il tris ancora con il portoghese. Nel finale la chiude Morata con un colpo di testa. Finisce 0-4, in alto la ...

romeoagresti : #Juventus: #Dybala non farà parte della lista dei convocati per la trasferta di Parma a causa di un affaticamento m… - juventusfc : ?? «Il Parma è una squadra in crescita. Servirà massima attenzione» Mister @Pirlo_official presenta #ParmaJuve L'… - romeoagresti : #Juventus: #Arthur, a causa della forte contusione alla coscia destra rimediata contro l’Atalanta, non è stato conv… - PrinceOfXtreme : RT @juventusfc: KICK-OFF |??| Comincia la sfida! Tutti insieme, un solo obiettivo. #FinoAllaFine ?? ???????? ?????????? ?? - awanyoike3 : RT @goal: Cristiano Ronaldo scored twice in Juventus’ rout of Parma ?? #ParmaJuve -