Parma-Juventus 0-4 | bianconeri padroni al Tardini

Parma-Juventus si è chiusa con la netta affermazione dei bianconeri che rialzano subito la testa dopo il mezzo passo falso di mercoledì contro l'Atalanta. Protagonista del match è stato il solito Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta. Di Kulusevsky la rete che sblocca il risultato, e di Morata quella che chiude i conti. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Liverani sceglie il 4-3-1-2 con Sepe in porta, linea difensiva composta da Gagliolo a dinistra, Iacoponi a destra, con Osorio e Bruno Alves al centro. A centrocampo, Hernani, Kucka e Kurtic. In avanti, Sohm a sostegno di Cornelius e Gervinho. Risponde Pirlo con il 3-5-2 dove Buffon si posiziona tra i pali, con Danilo, Bonucci e De Light davanti a lui. A centrocampo, regia affidata a Bentancur con Mckennie e Ramsey ad assisterlo, mentre Alex Sandro e Kulusevsky vanno in ...

