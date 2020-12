Parma-Juve 0-4 | Pazzesco stacco di Cristiano Ronaldo: 756 gol in carriera (Di sabato 19 dicembre 2020) Partita senza storia, Juve in serata di grazia a Parma: apre l’ex Kulusevski, poi doppietta di Cristiano Ronaldo e gol di Morata. Lo 0-2 è un capolavoro, CR7 sfida sè stesso e i suoi record nello stacco di testa Juve nettamente superiore: 0-4 al Parma con due reti realizzate in 25 minuti, tante altre palle-gol L'articolo Parma-Juve 0-4 Pazzesco stacco di Cristiano Ronaldo: 756 gol in carriera proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 dicembre 2020) Partita senza storia,in serata di grazia a: apre l’ex Kulusevski, poi doppietta die gol di Morata. Lo 0-2 è un capolavoro, CR7 sfida sè stesso e i suoi record nellodi testanettamente superiore: 0-4 alcon due reti realizzate in 25 minuti, tante altre palle-gol L'articolo0-4di: 756 gol inproviene da www.meteoweek.com.

