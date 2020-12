Parma, Carli: «Grandi margini di crescita. Nessun club è al top» (Di sabato 19 dicembre 2020) Marcello Carli, direttore sportivo del Parma, ha parlato prima dell’inizio della gara contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni Marcello Carli, ds del Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara con la Juventus. «Nessuna squadra è al top al momento, io penso che nella vita quando sei al massimo puoi solo scendere. Io spero che il Parma abbia Grandi margini di crescita. Nella compattezza e nello spirito dobbiamo farlo. Con questo spirito la squadra si esprimerà bene tecnicamente». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Marcello, direttore sportivo del, ha parlato prima dell’inizio della gara contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni Marcello, ds del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara con la Juventus. «a squadra è al top al momento, io penso che nella vita quando sei al massimo puoi solo scendere. Io spero che ilabbiadi. Nella compattezza e nello spirito dobbiamo farlo. Con questo spirito la squadra si esprimerà bene tecnicamente». Leggi su Calcionews24.com

Mediagol : #Parma-#Juventus, Carli: 'Squadra non al top, ma stiamo crescendo. Liverani? Non deve venire a fare il Barcellona'… - junews24com : Parma, Carli: «Facendo così ci esprimeremo bene in campo» - - Mediagol : Milan-#Parma, Carli: 'Pronti a disputare un grande match. Abbiamo tutto da guadagnare' -