Paolo Rossi, la promessa fatta dal figlio prima della sua morte (Di sabato 19 dicembre 2020) Scomparso il 9 dicembre scorso, Paolo Rossi, campione del mondo, ha lasciato un grande vuoto nel mondo del calcio. Le parole del suo primogenito, Alessandro, rilasciate in una recente intervista, scaldano il cuore e dimostrano il bellissimo rapporto che c’era tra lui e il celebre calciatore. Il figlio di Paolo Rossi Quella partita dei Mondiali L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 dicembre 2020) Scomparso il 9 dicembre scorso,, campione del mondo, ha lasciato un grande vuoto nel mondo del calcio. Le parole del suo primogenito, Alessandro, rilasciate in una recente intervista, scaldano il cuore e dimostrano il bellissimo rapporto che c’era tra lui e il celebre calciatore. IldiQuella partita dei Mondiali L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

acmilan : In memory of a football icon, Paolo Rossi ?? In ricordo di un'icona del calcio: ciao Pablito! ?? #SpartaMilan #UEL… - GassmanGassmann : Certo che ,ascoltando Paolo Rossi nelle interviste , e paragonandolo con la stragrande maggioranza dei calciatori d… - matteosalvinimi : Nel giorno dell’ultimo saluto, un pensiero e un sorriso per Paolo, campione dello sport e della vita, e un abbracci… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: La moglie di #Pablito scrive per noi: 'Un antidivo, un inno alla vita, un sorriso per tutti' #Sportweek #Pablitopersepre #… - GHERARDIMAURO1 : RT @AlfonsoBonafede: Con la scomparsa di Paolo Rossi se ne va un punto di riferimento dello sport italiano, icona del nostro calcio e strao… -