Paolo Rossi, il ricordo della moglie: «Non volevo lasciarlo andare» (Di sabato 19 dicembre 2020) Il ricordo di Paolo Rossi nelle parole della moglie Federica Cappelletti. Gli ultimi attimi passati insieme, conditi da tantissime emozioni Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, ha affidato a Sportweek un articolo in memoria dell'attaccante della Nazionale vincitrice dei Mondiali del 1982 descrivendo gli ultimi attimi trascorsi insieme. ATTIMI ATROCI – «Sono stati attimi disumani, atroci, nei quali avevo in pugno la sua e la mia vita. lasciarlo andare avrebbe significato non vedere più i suoi occhi, la sua bocca, i suoi capelli che ho tanto accarezzato, i suoi piedi gentili; avrebbe voluto dire non poterlo più toccare, non sentire più la sua voce rassicurante e la sua risata felice. Così ho ...

