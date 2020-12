Palermo, quanto costa la maglia celebrativa bianco-blu per i 120 anni e dove comprarla (Di sabato 19 dicembre 2020) maglia Palermo 120 anniIl Palermo per celebrare i 120 anni di storia del club rosanero ha presentato la terza maglia, creata appositamente ispirandosi alla prima maglia e i primi colori utilizzata dalla società nei primi del 900.Lo stile vintage, rivisto in chiave moderna, e i colori bianco-blu con inserti rosanero hanno fatto breccia nel cuore dei tifosi. Originariamente la società avrebbe voluto utilizzare questo kit gara unico il 1 novembre, in occasione dell’anniversario della fondazione del club, ma poi a causa del Covid l’appuntamento è saltato. Così le vedremo in occasione della partita con il Bari, big match del campionato di Serie C, Girone C.quanto costa LA maglia DEL ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 dicembre 2020)120Ilper celebrare i 120di storia del club rosanero ha presentato la terza, creata appositamente ispirandosi alla primae i primi colori utilizzata dalla società nei primi del 900.Lo stile vintage, rivisto in chiave moderna, e i colori-blu con inserti rosanero hanno fatto breccia nel cuore dei tifosi. Originariamente la società avrebbe voluto utilizzare questo kit gara unico il 1 novembre, in occasione dell’versario della fondazione del club, ma poi a causa del Covid l’appuntamento è saltato. Così le vedremo in occasione della partita con il Bari, big match del campionato di Serie C, Girone C.LADEL ...

