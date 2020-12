Palermo, la maglia celebrativa per i 120 anni subito a ruba: aperta la lista d’attesa (Di sabato 19 dicembre 2020) La terza maglia è stata svelata.Nella giornata di ieri, il Palermo ha presentato la maglia celebrativa disegnata per il 120° anniversario dalla fondazione del club, che cade proprio nel 2020. Una maglia biancoblù, i colori del primo logo della storia del Palermo, indossata per l’occasione da Andrea Accardi, Niccolò Corrado, Malaury Martin, Nicola Rauti e Michele Somma. Un omaggio ai pionieri del calcio a Palermo, introdotto dagli inglesi che per primi fondarono l’Anglo Palermitan Athletic and Football club nel novembre del 1900.La casacca verrà indossata per la prima ed unica volta mercoledì pomeriggio, in occasione del match contro il Bari, in programma allo Stadio "Renzo Barbera". Dopo il 23 dicembre la maglia verrà esposta ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 dicembre 2020) La terzaè stata svelata.Nella giornata di ieri, ilha presentato ladisegnata per il 120°versario dalla fondazione del club, che cade proprio nel 2020. Unabiancoblù, i colori del primo logo della storia del, indossata per l’occasione da Andrea Accardi, Niccolò Corrado, Malaury Martin, Nicola Rauti e Michele Somma. Un omaggio ai pionieri del calcio a, introdotto dagli inglesi che per primi fondarono l’Anglo Palermitan Athletic and Football club nel novembre del 1900.La casacca verrà indossata per la prima ed unica volta mercoledì pomeriggio, in occasione del match contro il Bari, in programma allo Stadio "Renzo Barbera". Dopo il 23 dicembre laverrà esposta ...

