Padre si tatua la macchia del figlio per incoraggiarlo – FOTO

zazoomblog : Il figlio si vergogna di una voglia sul torso il padre si tatua la stessa macchia - #figlio #vergogna #voglia… - SadDinoLino : mi sa che mio padre si tatua con me?? -

Ultime Notizie dalla rete : Padre tatua

Inews24

Padre si tatua la stessa macchia che ha il figlio per spingerlo a non avere vergogna, un gesto incredibile di un amorevole genitore.È la storia di un bambino di 8 anni con una voglia sul torso e suo padre, Derek Prue, che per non far sentire più a disagio suo figlio, si è tatuato la stessa macchia sullo stesso punto del corpo. Per ...