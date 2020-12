Padova, gay picchiati: non fu agguato omofobo/ Tutti condannati: pestaggio reciproco (Di sabato 19 dicembre 2020) Padova, coppia gay picchiata ma non fu agguato omofobo: il pestaggio fu reciproco, per questo sono stati Tutti condannati. Il giudice ha emesso un decreto penale Leggi su ilsussidiario (Di sabato 19 dicembre 2020), coppia gay picchiata ma non fu: ilfu, per questo sono stati. Il giudice ha emesso un decreto penale

SoniaLaVera : RT @ImolaOggi: Padova, coppia gay accusata di rissa: non fu aggressione omofoba - IvoAyrton : RT @ImolaOggi: Padova, coppia gay accusata di rissa: non fu aggressione omofoba - Tarchezio : RT @ImolaOggi: Padova, coppia gay accusata di rissa: non fu aggressione omofoba - PaoloScorpio : RT @ImolaOggi: Padova, coppia gay accusata di rissa: non fu aggressione omofoba -