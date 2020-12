Paderno | da gennaio operativo il nuovo punto tamponi in modalità drive-through

(Di sabato 19 dicembre 2020) Dai primi giorni di, molto probabilmente già da lunedì 4, sarà attivo aDugnano unper imolecolari in. L”Ats Città Metropolitana di Milano ha dato riscontro positivo del progetto territoriale presentato dal Comune diDugnano in collaborazione con la Clinica Polispecialistica San Carlo, il GOR Protezione td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

