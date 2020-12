“Ospedale Sant’Orsola di Bologna | non c’è nessuno al reparto di Gastroscopia” – Ovviamente | non è il Padiglione 25…

Leggi su bufale

(Di sabato 19 dicembre 2020) Ci segnalano i nostri contatti una breve testimonianza dal titolo “di: non c’èaldi”. Poco più di un minuto in cui una voce narrante dichiara che ilè vuoto e non ci sono pazienti in terapia intensiva., ci sia consentito dire. I pazienti COVID si trovano infatti nel25, sezione toracica.allestito già due mesi fa, all’inizio della seconda ondata, come Centro COVID e dove,, non è dato accesso al pubblico generale essendo dovute le precauzioni del caso. Vale sempre quello che abbiamo detto nel nostro precedente approfondimento: i video ...