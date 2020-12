Oscurati dai Carabinieri due siti che vendevano vaccini anti-covid (Di sabato 19 dicembre 2020) Si tratta di due siti collocati su server esteri e con gestori non individuabili che pubblicizzavano e offrivano in vendita vaccini per il covid-19 e anche per l’influenza. Sono stati Oscurati dal Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute. LEGGI ANCHE: Italia e Coronavirus, primi al mondo per numero di morti I Carabinieri del L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 dicembre 2020) Si tratta di duecollocati su server esteri e con gestori non individuabili che pubblicizzavano e offrivano in venditaper il-19 e anche per l’influenza. Sono statidal Comando deiper la Tutela della Salute. LEGGI ANCHE: Italia e Coronavirus, primi al mondo per numero di morti Idel L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

aldolicata : [Covid & truffe] 2 Siti pubblicizzavano e offrivano in vendita vaccini per il Covid 19 e l’influenza: oscurati dai… - CampobelloNews : [Covid & truffe] 2 Siti pubblicizzavano e offrivano in vendita vaccini per il Covid 19 e l’influenza: oscurati dai… - giuliaprivato : RT @RaiNews: Oscurati dai Nas due siti che offrivano in vendita #vaccini anti #Covid_19 e influenzali - clikservernet : Pubblicizzavano e offrivano vaccini per il covid-19 e l’influenza: 2 siti oscurati dai Nas - Noovyis : (Pubblicizzavano e offrivano vaccini per il covid-19 e l’influenza: 2 siti oscurati dai Nas) Playhitmusic - -