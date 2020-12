'Oggi ne prendiamo tre', lo storico edicolante Marco si spegne guardando il suo Torino in tv (Di sabato 19 dicembre 2020) PESARO - Un altro lutto segna in questi giorni Pesaro : se ne è andata, giovedì sera, una figura iconica, Marco Tomassoli , mentre guardava in tv la sua squadra del cuore, il Toro, nella sfida persa ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 19 dicembre 2020) PESARO - Un altro lutto segna in questi giorni Pesaro : se ne è andata, giovedì sera, una figura iconica,Tomassoli , mentre guardava in tv la sua squadra del cuore, il Toro, nella sfida persa ...

«Oggi ne prendiamo tre», lo storico edicolante Marco si spegne guardando il suo Torino... Corriere Adriatico Il sit-in dei ristoratori davanti alla Prefettura: "Trattati come untori e portati alla rovina"

Ogni decisione presa a metà non è altro che una non decisione: ancora oggi non avete preso una posizione, e noi siamo in mezzo a una strada a lamentarci. Siamo ancora disposti a collaborare perché ...

Con quasi 700 morti al giorno Meloni contro restrizioni: “Governo cinico a Natale”

L’estremista di destra e post missina cerca di cavalcare un po’ di malcontento: “Prima chiedono sacrifici ad aziende e italiani per scongiurare un lockdown a Natale, poi ritrattano tutto” Anche oggi s ...

