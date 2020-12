Offensiva di gruppi armati in Centrafrica, l'Onu schiera Caschi blu (Di sabato 19 dicembre 2020) Un'Offensiva a sorpresa di gruppi armati nella Repubblica Centrafricana ha costretto le Nazioni Unite a schierare i suo Caschi blu, denunciando 'un tentativo deliberato di interrompere' le elezioni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 dicembre 2020) Un'a sorpresa dinella Repubblicana ha costretto le Nazioni Unite are i suoblu, denunciando 'un tentativo deliberato di interrompere' le elezioni ...

Un'offensiva a sorpresa di gruppi armati nella Repubblica Centrafricana ha costretto le Nazioni Unite a schierare i suo Caschi blu, denunciando "un tentativo deliberato di interrompere" le elezioni pr ...

Perché dovremmo contare fino a 3 prima di commentare online

YouTube attiva un avviso agli utenti che stanno per pubblicare commenti offensivi, invitandoli a ripensarci. Rallentare il meccanismo dell’hate speech potrebbe contribuire a ridurre il fenomeno ...

