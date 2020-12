Nuovo vescovo di Caserta | il benvenuto del consigliere regionale Zinzi

(Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Un sinceroa Monsignor Pietro Lagnese,della Diocesi di. Sono certo che la sua guida spirituale sarà di aiuto nel mantenere vivi i nostri valori e nel sostenere la comunitàna in una fase difficile come quella che stiamo attraversando. Un sentito ringraziamento a monsignor Tommaso Caputo che ha guidato fino ad oggi la chiesana dopo la tragica scomparsa delD’Alise”. Così ilLega GianpieroL'articolo proviene da Anteprima24.it.

Notiziedi_it : Caserta, il nuovo vescovo è monsignor Pietro Lagnese - FarodiRoma : Riprende il traghetto e torna sulla terra ferma il vescovo di Ischia. Pietro Lagnese è il nuovo arcivescovo di Case… - PupiaTv : Caserta, Pietro Lagnese è il nuovo vescovo - - Kairosnet1 : ?? Mons. Pietro Lagnese è il nuovo vescovo di Caserta. Lo ha nominato oggi #PapaFrancesco trasferendolo dalla Dioce… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo vescovo

Natale 2020: l’infermiera nuovo personaggio del presepe all’ospedale di Padova La statuina consegnata al Vescovo Claudio Cipolla da Coldiretti e Confartigianato Padova Non poteva che essere il presepi ...(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Nelle nuove norme per le festività "non ci sono cambiamenti ... di autodichiarazione per velocizzare le eventuali operazioni di controllo". I vescovi ricordano anche la ...