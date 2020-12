Nuovo Dpcm: saranno consentite le visite di parenti ed amici a Natale? (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Governo non ha escluso che parenti ed amici non conviventi potranno raggiungere l’abitazione privata del congiunto prescelto. Tuttavia, ciò potrà accadere a patto che, in occasione dei giorni di Natale, ci si sposti al massimo in due. Sì alle visite di parenti ed amici non conviventi a Natale Come recentemente preannunciato, il Governo ha deciso per dieci giorni di lockdown generale: dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio, ed infine il 5 ed il 6 gennaio, tutti gli italiani dovranno restare in casa, con il proprio nucleo famigliare. Durante questi imminenti giorni di festa, quelli in cui l’Italia intera si tingerà quindi di rosso – nelle suddette date, e nelle altre di arancione -, saranno consentite le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Governo non ha escluso cheednon conviventi potranno raggiungere l’abitazione privata del congiunto prescelto. Tuttavia, ciò potrà accadere a patto che, in occasione dei giorni di, ci si sposti al massimo in due. Sì allediednon conviventi aCome recentemente preannunciato, il Governo ha deciso per dieci giorni di lockdown generale: dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio, ed infine il 5 ed il 6 gennaio, tutti gli italiani dovranno restare in casa, con il proprio nucleo famigliare. Durante questi imminenti giorni di festa, quelli in cui l’Italia intera si tingerà quindi di rosso – nelle suddette date, e nelle altre di arancione -,le ...

Alla fine ogni dubbio su cenoni e pranzi in famiglia è stato sciolto: il nuovo (breve) Dpcm natalizio consente di ritrovarsi insieme a tavola, ma con molte limitazioni. In famiglia ...

Il Governo non ha escluso che parenti ed amici non conviventi potranno raggiungere l’abitazione privata del congiunto prescelto. Tuttavia, ciò potrà accadere a patto che, in occasione dei giorni di ...

