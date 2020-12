Nuovo decreto: sui social si scatena l'ironia sui figli over 14 (Di sabato 19 dicembre 2020) Sul web si diffonde l'ironia sulla norma che impedisce ai figli con più di 14 anni di uscire con entrambi i genitori durante le vacanze di Natale. Dpcm Natale, ironia web sui figli fino a 14 anni: “Regalo 15enne” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 19 dicembre 2020) Sul web si diffonde l'sulla norma che impedisce aicon più di 14 anni di uscire con entrambi i genitori durante le vacanze di Natale. Dpcm Natale,web suifino a 14 anni: “Regalo 15enne” su Notizie.it.

marcodimaio : Hanno provato a impedirlo persino con l’uso della forza fisica, ma non ci sono riusciti: il nuovo decreto sicurezza… - mattino5 : 'Ci avete fatto un testa così sui 21 parametri, che c'era un algoritmo per stabilire le zone, siamo diventati tutti… - Corriere : ???? Il premier Conte ha spiegato le regole definitive del nuovo decreto in vista delle feste di Natale, Capodanno ed… - luca_caiti : RT @vitalbaa: Appena ricevuto. In sintesi la follia del nuovo decreto: “Mia sorella e marito che ha 3 figli minori<14 anni può venire da m… - TrappeTripel : RT @Movimento5litri: Riassunto del nuovo Decreto #dpcm #conte -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto Decreto Natale, ecco le tutte le deroghe: possibile invitare fino a 2 parenti o amici non conviventi Il Sole 24 ORE Toscana zona gialla per quattro giorni, poi di nuovo rossa e arancione. Ecco tutte le novità FOTO

Da domani, domenica 20 dicembre, la Toscana sarà zona gialla. Cadranno dunque le restrizioni più severe, con la possibilità di riaprire i bar e ristoranti (fino alle 18) e spostarsi liberamente fuori ...

Stretta di Natale, ecco a chi spettano i ristori

Con l’ultimo decreto legge, il governo ha previsto un ulteriore pacchetto di ristori per le attività più colpite dalla stretta natalizia: ecco chi potrà accedere al contributo a fondo perduto ...

Da domani, domenica 20 dicembre, la Toscana sarà zona gialla. Cadranno dunque le restrizioni più severe, con la possibilità di riaprire i bar e ristoranti (fino alle 18) e spostarsi liberamente fuori ...Con l’ultimo decreto legge, il governo ha previsto un ulteriore pacchetto di ristori per le attività più colpite dalla stretta natalizia: ecco chi potrà accedere al contributo a fondo perduto ...