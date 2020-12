Nuovo decreto Natale: è necessario avere con sé l’autocertificazione compilata correttamente (Di sabato 19 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Il premier Conte ha dichiarato che “si esce con l’autocertificazione” durante il suo discorso agli italiani per illustrare le nuove misure valide dal 24 dicembre al 6 gennaio. In molti si sono chiesti quando è necessario portare con sé il documento durante le vacanze di Natale. Dal 21 dicembre scatta il divieto di spostarsi in altre regioni, e rimane comunque valido il coprifuoco dalle 22 alle 5. Per spostarsi in altri territori o durante la notte, per motivi di salute, lavoro, necessità e urgenza e rientrare a casa, è necessario avere con sé l’autocertificazione. Natale in zona rossa: quando serve l’autocertificazione Dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio, e dal 5 al 6 gennaio è possibile spostarsi solo con ... Leggi su improntaunika (Di sabato 19 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Il premier Conte ha dichiarato che “si esce con” durante il suo discorso agli italiani per illustrare le nuove misure valide dal 24 dicembre al 6 gennaio. In molti si sono chiesti quando èportare con sé il documento durante le vacanze di. Dal 21 dicembre scatta il divieto di spostarsi in altre regioni, e rimane comunque valido il coprifuoco dalle 22 alle 5. Per spostarsi in altri territori o durante la notte, per motivi di salute, lavoro, necessità e urgenza e rientrare a casa, ècon séin zona rossa: quando serveDal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio, e dal 5 al 6 gennaio è possibile spostarsi solo con ...

