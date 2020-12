Nuovo decreto di Natale, ecco cosa si può fare e cosa no dal 24 dicembre al 6 gennaio (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per ...

marcodimaio : Hanno provato a impedirlo persino con l’uso della forza fisica, ma non ci sono riusciti: il nuovo decreto sicurezza… - mattino5 : 'Ci avete fatto un testa così sui 21 parametri, che c'era un algoritmo per stabilire le zone, siamo diventati tutti… - Corriere : ???? Il premier Conte ha spiegato le regole definitive del nuovo decreto in vista delle feste di Natale, Capodanno ed… - Daniele_Manca : Le regole definitive sugli spostamenti, nel nuovo Decreto Natale Italia in zona rossa sempre fino al 6 tranne il 21… - Marco_dalformai : RT @vitalbaa: Appena ricevuto. In sintesi la follia del nuovo decreto: “Mia sorella e marito che ha 3 figli minori<14 anni può venire da m… -