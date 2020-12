Nuovo ceppo di coronavirus | Gran Bretagna avevrte l’Oms | è il 50% più contagioso

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 19 dicembre 2020) Il professor Chris Whitty, direttore medico per l'Inghilterra, ha affermato che il Regno Unito ha informato l'Oms che ildiscoperto in Inghilterra può diffondersi più rapidamente. "Come annunciato lunedì, il Regno Unito ha identificato una nuova variante del Covid-19 attraverso la sorveglianza genomica della Public Health England", ha detto il direttore medico per l'Inghilterra. "Come risultato della rapida diffusione della nuova variante, dei dati di modelli preliminari e dei tassi di incidenza in rapido aumento nel Sudest, il New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (Nervtag) ritiene ora che ilpossa diffondersi più rapidamente", ha aggiunto. "Abbiamo allertato l'Organizzazione mondiale della sanità e stiamo continuando ad analizzare i dati ...