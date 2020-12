Nuovo ceppo Covid in Gran Bretagna. "Circola più velocemente". Natale in lockdown (Di sabato 19 dicembre 2020) Una nuova variante del Coronavirus , più veloce nel propagarsi tra la popolazione, è stata individuata in Gran Bretagna . Quindi Boris Johnson ha annunciato un'ulteriore stretta alle misure anti-... Leggi su quotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Una nuova variante del Coronavirus , più veloce nel propagarsi tra la popolazione, è stata individuata in. Quindi Boris Johnson ha annunciato un'ulteriore stretta alle misure anti-...

