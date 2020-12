Nuove regole Ue: Facebook, Messenger e Instagram bloccano alcune funzioni (Di sabato 19 dicembre 2020) Novità per Facebook, Messenger e Instagram. “alcune funzioni non sono disponibili. Il motivo è che dobbiamo rispettare le Nuove regole relative ai servizi di messaggistica in Europa. Stiamo lavorando per renderle nuovamente disponibili”. Nei giorni scorsi forse avrete ricevuto questo messaggio sul vostro account personale Facebook. Molti di voi lo avranno ignorato, alcuni probabilmente neanche letto. Ma per chi invece si sta chiedendo cosa significhi, proviamo a spiegarvelo. LEGGI ANCHE –> Gli Stati Uniti ‘dichiarano guerra’ a Google e Facebook per le pubblicità A breve, Facebook, Messenger e Instagram disattiveranno alcune funzioni in Europa per ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 19 dicembre 2020) Novità per. “non sono disponibili. Il motivo è che dobbiamo rispettare lerelative ai servizi di messaggistica in Europa. Stiamo lavorando per renderle nuovamente disponibili”. Nei giorni scorsi forse avrete ricevuto questo messaggio sul vostro account personale. Molti di voi lo avranno ignorato, alcuni probabilmente neanche letto. Ma per chi invece si sta chiedendo cosa significhi, proviamo a spiegarvelo. LEGGI ANCHE –> Gli Stati Uniti ‘dichiarano guerra’ a Google eper le pubblicità A breve,disattiverannoin Europa per ...

dariofrance : Bene le nuove regole restrittive approvate dal Consiglio dei Ministri. Misure indispensabili per contenere i contag… - gualtierieurope : La tutela della #salute resta la priorità del Governo. Per questo il CdM vara nuove regole più restrittive per cont… - FBiasin : 'Le nuove regole consentono a non più di 2 persone, con figli minori, di muoversi per visitare altre persone: un nu… - RoxyRosaliaR : Ah nuove regole del mio Tw. Non faccio pubblicità a chi non mi segue, figurarsi per quello che non mi piace ???????? - dinoforitaly : RT @laperlaneranera: Le nuove regole per Natale -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove regole Decreto Natale: nuove regole e restrizioni con ristori a bar e ristoranti Ipsoa DPCM “natalizio” anti-Covid: ecco le regole. Vietati gli spostamenti. Zona rossa a singhiozzo

Via libera al decreto sulla nuova stretta per le festività natalizie nel Consiglio dei ministri, appena terminato. Dal 24 dicembre al 6 gennaio l’Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi ...

Il Tesoro americano ha proposto una nuova legge per monitorare i wallet self-custodian

Secondo molti analisti, questa proposta potrebbe rappresentare una minaccia gravissima al concetto stesso di transazione peer-to-peer ...

Via libera al decreto sulla nuova stretta per le festività natalizie nel Consiglio dei ministri, appena terminato. Dal 24 dicembre al 6 gennaio l’Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi ...Secondo molti analisti, questa proposta potrebbe rappresentare una minaccia gravissima al concetto stesso di transazione peer-to-peer ...