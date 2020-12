Nuoto | Benedetta Pilato tra piscina e scuola | la mattina con la DaD e il pomeriggio in gara a Riccione

Leggi su oasport

(Di sabato 19 dicembre 2020) Studiare e nuotare: sono questi i riferimenti per. L’astro nascente delazzurro, che nella prossima estate volerà a Tokyo dove si spera si possano disputare le Olimpiadi, è ragazza assennata e con la testa sulle spalle. Sentirla parlare dinnanzi al “plotone” di giornalisti un po’ di impressione la fa. Sì, perché la tarantina, classe 2005, di maturità ne ha già da vendere e senza dubbio questo è un aspetto importante nelle sue prestazioni agonistiche in. I record italiani dei 50 e dei 100 rana sbriciolati con irrisoria facilità sono solo parte dello splendido spartito di Benny, che ama quello che fa e non vuol mettersi pressione, ma vive giorno dopo giorno per migliorarsi. Con lo stesso spirito frequenta il Liceo di Scienze Applicate “Principessa Maria Pia” di Taranto e le sue mattine sono ...