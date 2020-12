Nuoto | Assoluti Riccione oggi | orari | tv | programma | streaming I big azzurri in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 19 dicembre 2020), sabato 19 dicembre, si concluderanno gliinvernali di, validi per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. Nello Stadio delun’altra giornata nella quale lo spettacolo non mancherà e in cui i nuotatorivorranno regalare grandi emozioni in vasca. Vedremo nuovamente Federica Pellegrini all’opera nei 50 stile libero, rinnovando il suo confronto con Silvia Di Pietro, mentre nei 200 dorso sarà la volta di Matteo Restivo cercare di centrare il bersaglio grosso. Solito confronto nei 50 farfalla uomini tra Piero Codia e Matteo Rivolta, mentre Nicolò Martinenghi completerà il ciclo della rana nei 200 metri. Quattro vasche di questo stile che saranno piuttosto calde al femminile con il duello tra Francesca Fangio e Martina Carraro, mentre ...