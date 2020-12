Nuoto | Assoluti Riccione 2020 | IL PAGELLONE seconda giornata Pilato non sbaglia mai | il cuore di Magnini

Leggi su oasport

(Di sabato 19 dicembre 2020) BENEDETTA9.5: Sono finite le parole per descrivere il prodigio di questa ragazza che sembra avere un computer in testa e ogni volta che scende in acqua si migliora. Arriva a due decimi dal record del mondo e, a quanto dice, ha ancora margini di miglioramento. Dove possa arrivare non si sa ma tutta l’Italia spera molto, molto lontano. ILARIA BIANCHI 7: Secondo titolo consecutivo per l’emiliana che a marzo darà l’assalto alla sua quarta partecipazione olimpica consecutiva. Il tempo lascia a desiderare ma lei, almeno in fase di qualificazione, si è sempre fatta trovare pronta al momento giusto e per marzo la battaglia è aperta. ELENA DI LIDDO 5.5: Le attenuanti del caso le ha tutte. Il lungo stop per il lockdown, la difficoltà a reperire una piscina dove allenarsi con la giusta frequenza. Deve ritrovare la determinazione di due anni fa e anche un po’ di fiducia ...