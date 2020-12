Nova Gorica- Gorizia Capitale europea della cultura 2025 (Di sabato 19 dicembre 2020) Grandissima, indescrivibile emozione in piazza Transalpina quando la componente della giuria internazionale che doveva designare la Capitale europea della cultura per il 2025 ha scoperto il cartello che indicava la città vincitrice: “Nova Gorica- Gorizia”. Incontenibile la gioia dei sindaci delle due città, Rodolfo Ziberna e Klemen Miklavic, che hanno atteso insieme il verdetto. “E’ un’emozione straordinaria, grandissima, di quelle che si ricordano per tutta la vita- ha commentato Ziberna-. Dedico questa vittoria ai cittadini, alla gente di questo territorio unico che ha tanto sofferto ma che ha saputo reagire per creare un futuro migliore per i giovani. Essere Capitale europea ... Leggi su udine20 (Di sabato 19 dicembre 2020) Grandissima, indescrivibile emozione in piazza Transalpina quando la componentegiuria internazionale che doveva designare laper ilha scoperto il cartello che indicava la città vincitrice: “”. Incontenibile la gioia dei sindaci delle due città, Rodolfo Ziberna e Klemen Miklavic, che hanno atteso insieme il verdetto. “E’ un’emozione straordinaria, grandissima, di quelle che si ricordano per tutta la vita- ha commentato Ziberna-. Dedico questa vittoria ai cittadini, alla gente di questo territorio unico che ha tanto sofferto ma che ha saputo reagire per creare un futuro migliore per i giovani. Essere...

ItalyinEU : Nova Gorica ???? e Gorizia ???? sono la Capitale ???? della cultura 2025 Nova Gorica ???? in Gorizia ???? sta ???? prestolnica… - ivanscalfarotto : Congratulazioni vivissime a Nova Gorica ???? e Gorizia ???? per la nomina a Capitale Europea della #Cultura2025. Gori… - TgrRaiFVG : ?? Gorizia e Nova Gorica saranno Capitali Europee della Cultura per il 2025. - giogiomina : @TinaMaze ... Gorizia e Nova Gorica capitale della cultura 2025 , non male , no !?! - CristianNovelli : Evviva! #Gorizia -